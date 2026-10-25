Музикантите от група D2, които в момента провеждат европейско турне, гласуваха в изборната секция в Генералното консулство на България в Дюселдорф. Групата пътува от Люксембург към Кьолн за поредния си концерт, но направи специална спирка, за да пусне своя глас. „Винаги в съзнателния ни живот, откакто сме пълнолетни, сме гласували и смятаме това за нормална проява на граждански дълг, активност и отговорност”, заяви китаристът на рок група D2 Димитър Кърнев в ефира на предаването „На фокус” по NOVA.

Музикантите споделиха, че попълването на декларациите и самото гласуване са преминали без никакво забавяне.

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„Изключително бързо, за около 4 минути целият процес е готов”, посочи вокалистът Дичо Христов. Той отправи и директен апел към сънародниците ни зад граница и в България.

„Нека гласуват всички българи, това е много важно. Ние затова сме тук – просто да подтикнем всички към този жест. Трябва да гласуваме, ако сме истински хора”, допълни Христов.

На въпрос дали политическите теми пораждат спорове в екипа им и сред близките им, басистът Александър Обретенов поясни, че мисията на групата остава сплотяването чрез изкуство.

„Да вървим по пътеката към Европейския съюз, това е най-важно за нас и ние сме на тази пътека в момента”, подчерта Дичо Христов.

Музикантите отбелязаха, че турнето им преминава при висок интерес в пълни зали, като след концерта в Кьолн им предстоят още четири участия в четири различни европейски държави.

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