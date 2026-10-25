Подадените заявления за президентските избори са почти двойно по-малко в сравнение с тези от изборите за парламент през април миналата година

Безпроблемно протича вотът в Германия. Българските граждани могат да дадат своя глас в 70 избирателни секции, разкрити в 49 града. Изборният ден започна в 7:00 ч. сутринта местно време и ще продължи до 20:00 ч. вечерта. 

Германия е страната с най-много машини за гласуване зад граница – общо 70 броя.

Очаква се ниска избирателна активност. Подадените заявления са почти двойно по-малко (4 196) в сравнение с тези от миналата година за парламентарните избори (8 000). Въпреки ниската активност, по-рано през деня се образува струпване на хора във фоайето на Генералното ни консулство в Дюселдорф, причинено не от наплив от гласуващи, а от новото правило декларациите да се попълват задължително пред членовете на СИК.

Причината е, че някои от нашите сънародници изпитват езикови затруднения. Следобяд се очаква по-голямо струпване на хора.

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Заместник-председателят на СИК с Дюселдорф коментира, че попълването и подаването на декларации отнема между 3 и 10 минути. "Имаме притеснения заради новите правила. Ще имаме голямо струпване на много хора и предполагам много от тях възмутени. Вероятно някои от тях ще се откажат. През годините винаги сме имали хора, които изпитват затруднения с писането на български, което също забавя процеса на гласуване. Има много младежи, които са родени тук и се предполага, че имат затруднения с попълването на декларациите, информира Даниела Ивкова.

Специално предупреждение към българите в Хамбург и Франкфурт – в тези градове днес се провеждат маратони, поради което сънародниците ни трябва предварително да се информират за затворените маршрути, за да стигнат безпроблемно до избирателните секции.

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