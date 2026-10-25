Житейският опит от пътешествията по света, преходът от футбола към актьорската професия и необходимостта от критично мислене са във фокуса на разговорa с актьора Кристиян Милатинов в ефира на NOVA NEWS. „Колкото повече пътува човек, някак си може да вижда и да има критично мислене къде живее и какво иска наистина за живота си”, коментира той.

Според Милатинов пътуванията помагат да се оцени спокойствието и природата в родината.

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„България е едно страхотно място. Да кажем, че е едно от най-спокойните в момента в Европа и трябва да го запазим”, посочи той. Милатинов сподели, че зад граница често разказва за древната история и богатствата на страната ни, включително за тракийските светилища като Перперикон и Бегликташ, както и за факта, че след Исландия България се нарежда на второ място в Европа по брой минерални извори.

Относно житейските трудности и търсенето на посока Милатинов подчерта, че фокусът винаги трябва да бъде върху намирането на изход.

„Понякога хората прекалено много се задълбочават в проблемите, а ние трябва да търсим решението. Това е моята философия за живота – винаги гледам да търся решението”, каза Милатинов. Той допълни, че подобно на Леонардо да Винчи се стреми към разнообразие и трупане на познания в различни сфери.

„Животът е да го живеем, не да съществуваме. Не да чакаш да се пенсионираш и тогава да тръгнеш да пътуваш”, допълни той.

В разговора за футбола и очакваната церемония по връчването на отличието „Златната топка” бившият юноша на „Барселона” разкри кой е неговият личен фаворит.

„Моят фаворит наистина е Ямал. Момче на такава възраст, с такава харизма и концентрация. Ямал е запазил тази магия на Роналдиньо и на Неймар, има емоцията, защото футболът се превърна в атлетизъм, тичане и спиране”, заяви Милатинов.

Относно това защо хората трябва да гласуват в днешния ден, той изтъкна значението на отговорността към идните поколения.

„Трябва наистина да се замислим какво искаме за нашето бъдеще, за нашите деца. Критично мислене трябва – да се мисли градивно, не само за себе си, а за околните”, заяви в заключение Милатинов.

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