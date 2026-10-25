Съвпадението на изборния ден с преминаването към зимното часово време и ниската избирателна активност поставят въпроса как гражданите взимат важни решения в моменти на апатия. „Изборът да не направиш избор също е избор, защото последствията от това да не направим избор отново ще понесем всички ние”, коментира психологът Полина Василева в изборното студио на NOVA NEWS.

По думите ѝ слабият интерес към изборния процес е свързан с масово настъпило състояние, познато в психологията като заучена безпомощност.

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„Тя се проявява тогава, когато човек многократно е опитвал да промени нещо и в някакъв момент стига за себе си до заключението, че няма смисъл и не зависи от него”, обясни Василева. По думите ѝ в подобна ситуация последствията, които понася обществото, отново са реални, но произтичат от чуждия избор.

В разговора за вземането на решения Василева уточни, че изчакването при високи нива на напрежение не е непременно грешка.

„По принцип това да отложиш в емоционален момент е по-добрият вариант от това да вземеш решението необмислено, да не е подложено на анализ и да не е информирано решение. Изчакването не е непременно минус”, заяви тя.

Според нея импулсивните действия често се провокират от попадането в тълпа и загубата на индивидуална преценка.

„Когато сме част от голяма маса от хора, тогава критичното мислене се заглушава и избуява конформизмът – желанието да се харесам, да ме валидират, да не ме отхвърлят от групата”, посочи Василева.

Тя предупреди и за рисковете от постоянното съпоставяне с чужди профили в дигиталното пространство, движено от синдрома FOMO или страха да не бъде изпуснато нещо.

„Страхът да не изпуснат нещо ги кара да търсят и преследват онези показани модели в социалните мрежи. Това не е добър избор и не води до нищо хубаво, а до понижаване на собствената самооценка и откланяне от личния път”, допълни специалистът.

Относно преминаването към зимното часово време Василева поясни, че допълнителният час сън е безспорен плюс, но носи негативи за уязвимите групи.

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Редактор: Мария Барабашка