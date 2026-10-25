Сребърни корици, позлатен държавен герб и скъпоценни камъни в цветовете на българското знаме. Зад тази впечатляваща изработка се крие не просто ценна книга, а свидетелство за един от важните моменти в историята на България. В навечерието на президентските избори „Историите на Мария Йотова“ ни отвеждат в Държавния архив, където се съхранява уникален екземпляр на Търновската конституция.

В момент, когато политическите сблъсъци отново са във фокуса на общественото внимание, припомняме другото измерение на властта - отговорността да се съхранява и утвърждава държавността.

Един от най-любопитните документи в архивните фондове е т.нар. „Сребърна Конституция“. Тя представлява екземпляр на Търновската конституция с измененията, приети от Великото народно събрание през 1911 г., които отразяват новия статут на българския владетел като цар и на страната като царство.

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„Предполагаме, че това е екземпляр, който цар Фердинанд е поръчал лично за себе си, тъй като се намира във фонда на Монархическия институт“, разказва председателят на Държавната агенция „Архиви“ доц. Михаил Груев.

Изработката на книгата е забележителна. Кориците ѝ са сребърни, а държавният герб е позлатен. Първоначално върху тях са били инкрустирани 27 камъка – кристали, рубини и смарагди, подредени в бяло, зелено и червено като националния трибагреник. До наши дни са оцелели 14 от тях. Любопитна е и самата хартия. Изследванията показват, че тя е виенска изработка. А повече от век след създаването на документа страниците все още пазят своя характерен аромат.

Но истинската стойност на книгата далеч надхвърля скъпоценните материали, от които е изработена. „Това е усещането да държиш сякаш историята в ръцете си. Защото не е дадено на всеки да може да я докосне, дори и на изследователи“, споделя доц. Груев.

По думите му върху този екземпляр са полагали клетва народни представители, а страниците му са били докосвани от личности с важна роля в развитието на българската държава. Съхраняването на подобни исторически свидетелства е и една от най-големите отговорности на архивистите.

„Мисля, че това е и основната мисия на архивите - не само на българските, а на архивите по света. Всичко, което е достигнало до наши дни - отломки от миналото, артефакти и преди всичко документи - да бъде надеждно съхранено и предадено на тези след нас“, подчертава председателят на Държавната агенция „Архиви“.

Какви други безценни документи пазят паметта на България и какви истории се крият зад тях? Пълния разказ за съкровищата на българската държавност гледайте в „Историите на Мария Йотова“ след изборите.