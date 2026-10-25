Софийската градска прокуратура даде последна информация по разследването за убийството на бизнесмена Слави Бинев.

Говорителят на СГП Николай Николаев съобщи, че са повдигнати обвинения на един човек, установен като убиец. „Събран е значителен доказателствен материал по случая. Бинев е убит с един изстрел в лицето, извършителят е един. Той не е български гражданин. Предвид това и опасността да се открие е задържан за до 72 часа, като ще бъде внесено искане за постоянен арест. За другите двама задържани не са събрани доказателства за съпричастност към престъпното деяние. Бинев и задържаните са се познавали добре и са имали делови отношения“, обясни той.

По информация на NOVA името на привлечения като обвиняем е Еюп Темиз. Според информацията резултатите от експертиза за барутни частици по ръцете му сочат, че той произвел изстрела. Разследването установява и връзка между семейството на обвиняемия и убития бизнесмен. Съпругата му Ния Темиз има обща фирма със Слави Бинев.

По думите на Николаев няма доказателства задържаните да имат доказано участие в престъпления, свързани с алкохол и наркотици. Той допълни, че е открито оръжието, с което се предполага, че е извършено убийството. Предстоят експертизи, които да потвърдят това.

Припомняме, че Слави Бинев беше застрелян на 24 октомври в дома си в столичния квартал „Павлово“. Сигналът за покушението е подаден малко преди 10:30 ч. Пристигналият на място екип на Спешна помощ само констатирал смъртта на бизнесмена и бивш евродепутат.

Малко след убийството полицията задържа трима мъже на автомагистрала „Тракия“, в района на тунел „Траянови врата“. По информация на разследващите те били познати на Бинев и го посетили в дома му преди стрелбата. При полицейските действия са открити два пистолета, единият от които бил изхвърлен от автомобила на заподозрените.

Основната версия, по която работят криминалистите, е конфликт, свързан с неуредени финансови отношения. От МВР посочиха, че към момента няма данни убийството да е поръчково. Софийската градска прокуратура образува досъдебно производство, а разследването продължава.