Няма постъпили жалби и сигнали в Районната избирателна комисия (РИК) за изборни нарушения в област Ямбол до момента. Към 11:00 часа избирателната активност е 7,38 на сто, което е с над два процента по-малко от гласувалите в региона към същия час на първия тур в президентския вот през 2019 г. Интересът към гласуването е слаб, съобщи кореспондентът на БТА в града Мира Безус.

Още в началото на изборния ден в секция в ямболското село Калчево се премина към гласуване с хартиени бюлетини, тъй като машината въобще не заработи. В няколко секции са докладвани и проблеми с машините, но техниците реагират незабавно и се отстраняват, посочи председателят на РИК.

В област Ямбол на днешните избори за президент и вицепрезидент на България право на вот имат 103 590 избиратели. Те гласуват в общо 216 секции, като в 136 от тях вотът се упражнява с машини, а в останалите 80 – с хартиени бюлетини.

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Редактор: Цветина Петрова