Гласуването в София протича нормално. Секциите отвориха врати в 07:00 сутринта.

В трите столични многомандатни избирателни района - 23, 24 и 25 МИР, право на глас имат малко над 1 050 000 избиратели. Те могат да упражнят своя вот в близо 1600 секции.

България избира своя седми президент

В столичното 39 училище се забелязва слаба избирателна активност.

Минути преди 07:00 сутринта всички секции в училището бяха разпечатани, а подготовката за изборния ден започна по график. Всичките 17 машини работят нормално.

„Изборният ден вече е официално открит, без каквито и да било нарушения. Надявам се така да бъде и закрит”, каза секретарят на СИК Владислав Манчовски.

Със същия ентусиазъм, но и с двойно вълнение тук ни посрещна 18-годишната Миглена Манова. От съвсем скоро има право да гласува, а днес е тук и като член на СИК.

„Беше ми интересно да видя какво е да си от двете страни. За първи път гласувам, сега да видя какво е да си в комисията”, казва тя.

25 минути след началото на изборния ден Миглена се оказа едва първата гласуваща в секцията си. А след като пусна бюлетина, се обърна и лично към кандидатите за президент: „Да бъдат честни и нещата, които казват пред телевизията и на живо пред хората, да си спазват обещанията”.

За нея вотът ѝ е важен не само защото го дава за първи път в живота си. Гледа на бюлетината си като на възможност да помогне на себе си и на всички млади хора като нея да живеят в по-добра държава.