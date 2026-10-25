Питбул влезе в избирателна секция в Казанлък. Кучето навлязло в ПГ "Иван Хаджиенов", където има три избирателни секции. Животното било без каишка, бягало по коридора и дори влязло в 26-а секция, където започнало да обикаля.

Снимка: Георги Манев, NOVA

Хората там споделят, че първоначално се уплашили. След няколко минути в секцията при кучето влязъл и собственикът му. Той споделил, че го разхождал в близкия парк, след което домашният му любимец побягнал.

Какъв процент от избирателите отидоха до урните до 15:00 ч.

Снимка: Георги Манев, NOVA

Служители на охранителната полиция съставили акт на собственика на кучето заради това, че го оставил без надзор.