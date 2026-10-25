Слаба е избирателната активност в Шумен към 11:00 часа - 5,52% от имащите право на глас са отишли до урните. Това съобщиха от Районната избирателна комисия (РИК), цитирана от кореспондента на БТА в Шумен. В региона право на вот имат над 185 хил. души.

Най-висока е избирателната активност в община Каспичан. В най-голямата община в областта - Шумен, са гласували 6,4% от избирателите. Най-ниска е активността в община Каолиново.

ЦИК следи организацията на вота и сигналите за нарушения

В РИК - Шумен са постъпили две жалби, свързани с назначени членове на секционна и подвижна избирателна комисия, които са общински съветници съответно в Хитрино и Шумен. Комисията е освободила двамата членове и е назначила нови на техните места. Всички устройства за машинно гласуване в областта работят нормално и няма секции, в които технически проблеми да са наложили преминаване към гласуване с хартиени бюлетини.

Към момента няма постъпили сигнали за нарушения на изборното законодателство в региона, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Шумен. Изборният ден в областта започна нормално и навреме, при спокойна обстановка.

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Редактор: Ралица Атанасова