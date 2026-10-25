ЦИК следи организацията на вота и сигналите за нарушения. Първото заседание на комисията за днес беше в 08:00 часа.

Изборният ден започна в 07:00 часа и ще продължи до 20:00. Ако има чакащи гласоподаватели пред секциите, времето за гласуване може да бъде удължено най-късно до 21:00 часа.

„Всички секционни избирателни комисии в страната започнаха работа, няма неотворени секции. Има сменени членове в някои секционни избирателни комисии, но те са единични бройки в областите Бургас, Видин, Враца, Велико Търново, Габрово, Кюстендил, Ловеч, Русе, Смолян. В София-област има двама неявили се. Такива има и в Стара Загора, Хасково, Шумен. Някои от тях не са се явили по здравословни причини, а не поради недобросъвестност”, каза говорителката на ЦИК.

Три секции в страната – в Ямбол, Хасково и Русе, са преминали към гласуване с хартиени бюлетини, тъй като има проблем с машините. Към момента няма жалби и сигнали, получени както в страната, така и извън нея.

Вотът зад граница, там където са отворени секциите, протича към момента спокойно и нормално

Седмият президент: Как гласуват българите в чужбина

В избирателните списъци за чужбина са включени 38 227 български граждани, а българите, които не са подали предварително заявление, ще могат да гласуват в избрана от тях секция, като попълнят декларация, че няма да гласуват на друго място и не са гласували вече другаде.

Извън страната има общо 613 избирателни секции в 60 държави. Най-много са в Обединеното кралство - 82, Турция – 78, Германия – 70, Испания – 67 и САЩ – 44. Следват Италия с 29, Гърция и Нидерландия с по 24, Франция с 18, Австрия със 17, Белгия с 16 и Канада с 15, а в Молдова и Швейцария са разкрити по 11 секции.

Право на глас имат 6 милиона 590 хиляди български граждани.

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Един от фокусите в работата на ЦИК днес са машините. В над 75% от секциите се гласува само и единствено по този начин.

Новото този път е, че освен разписка от машините, в края на деня ще излизат и своеобразни протоколи, които ще обобщават резултатите. Ще има техници на разположение, които да следят за работата на машините. При повреда те ще се опитат да я отстранят веднага на място. Там, където това не е възможно, ще се премине към гласуване на хартия.

От електроразпределителните дружества са предвидили и дежурни екипи, които пък да следят какво се случва с електрозахранването, за да не би спреният ток на места да се окаже проблем за работата на машините.

Още един от акцентите, които ще поставят от ЦИК, е върху видеонаблюдението. И този път то ще бъде абсолютно задължително за всички секции след приключване на изборния ден. Специални указания ще издадат от ЦИК към РИК-овете, на чиято територия се намират съответните секции, да следят дали видеонаблюдението е включено, дали се извършва правилно и там, където това не се е случило, да получат инструкции в реално време.

От Комисията напомнят, че днес е забранена агитацията.