Сред сънародниците ни зад граница първи възможност да упражнят правото си на глас на президентския вот имаха българите в Австралия и Нова Зеландия. Там избирателните секции отвориха в 21:00 часа българско време в събота вечерта.

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„Интересът към изборите е по-висок от очакванията, които имахме”, каза заместник-председателят на секционната избирателна комисия в Бризбън Марио Божилов.

Вече от няколко часа гласуват и българите в Китай. „Интересът е по-нисък от предишните избори”, каза проф. Димитър Владиков.

⇒Изборният ден във Франция се провежда на фона на масовите протести в страната. Там има общо 18 секции, като три от тях са в Българското посолство. Гласуването протича нормално и се извършва само на машини.

⇒Засега безпроблемно протича вотът и в Германия. Там машините за гласуване са най-многобройни от всички секции извън България - 88.

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Редактор: Ина Григорова