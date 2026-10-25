Първи възможност да упражнят правото си на глас имаха българските граждани в Австралия и Нова Зеландия

Сред сънародниците ни зад граница първи възможност да упражнят правото си на глас на президентския вот имаха българите в Австралия и Нова Зеландия. Там избирателните секции отвориха в 21:00 часа българско време в събота вечерта. 

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Интересът към изборите е по-висок от очакванията, които имахме”, каза заместник-председателят на секционната избирателна комисия в Бризбън Марио Божилов.

Вече от няколко часа гласуват и българите в Китай. Интересът е по-нисък от предишните избори”, каза проф. Димитър Владиков.

⇒Изборният ден във Франция се провежда на фона на масовите протести в страната. Там има общо 18 секции, като три от тях са в Българското посолство. Гласуването протича нормално и се извършва само на машини. 

⇒Засега безпроблемно протича вотът и в Германия. Там машините за гласуване са най-многобройни от всички секции извън България - 88. 

 

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Редактор: Ина Григорова

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