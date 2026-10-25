Откровен за политиката, категоричен в позициите си и убеден, че спортът трябва да стои над партийните интереси. Такъв остава Слави Бинев в архивните си гостувания в „На фокус“ по NOVA. В разговорите от 24 юли 2022 г., 17 ноември 2024 г. и 15 март 2026 г. той говори за властта, принципите, личните битки и цената на това да отстояваш убежденията си.

Припомняме думите му ден след трагичната му смърт. На 24 октомври 2026 г. бизнесменът, бивш евродепутат и президент на Българската федерация по таекуондо беше застрелян в дома си в столичния квартал „Павлово“. Във връзка с убийството полицията задържа трима мъже на автомагистрала „Тракия“, в района на тунел „Траянови врата“. Сред основните версии, по които работят разследващите, е конфликт заради неуредени финансови отношения. Софийската градска прокуратура разследва престъплението.

На 24 юли 2022 г. Бинев говори за доверието в президентската институция и определя президентството като „остров на доверие, справедливост и подкрепа“ след десетилетията на прехода.

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Той разказва, че е бил сред първите, поздравили Румен Радев след избирането му за държавен глава, въпреки решението на парламентарната група, към която тогава е принадлежал, да не предприема подобна стъпка. „Смятам, че всеки един достоен българин трябва да бъде поздравен за това, че е успял да се пребори да представлява държавата“, заявява Бинев.

Попитан за политическите сблъсъци, той прави паралел със спортната си кариера и подчертава, че ударите не могат да го уплашат. Според него най-важното не е кой управлява, а дали хората начело на държавата притежават мъдрост.

На 17 ноември 2024 г. Бинев отново гостува в „На фокус“, този път с равносметка за участието си в политическия живот. Той признава, че едно от най-трудните неща за него е било да променя позицията си, за да бъде част от определена политическа формация.

Разговорът засяга и изборните спорове, исканията за касиране на вота и отношенията между спортните организации и управляващите. „Целият закон за спорта е така направен, че ние трябва да флиртуваме с този, който е на власт. Не е достатъчно само да флиртуваме. Ние трябва да го обичаме“, казва Бинев с характерната си ирония.

Зад думите му обаче стои категорична позиция: „Спортът трябва да бъде изкаран извън политическото оцветяване. Неговият флаг е единствено бяло-зелено-червено“.

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На 15 март 2026 г., само месеци преди смъртта си, Бинев говори още по-лично за отношенията си с властта и последствията от публичните си позиции. На въпрос дали някога от него е било искано да „целува ръка“ на управляващите, отговорът му е категоричен: „Всеки знае, че ръце не целувам“.

Той признава, че през годините е плащал висока цена за това, че открито е посочвал проблемите там, където ги вижда. „Платил съм го с много кръв и с много репутационни проблеми“, казва Бинев. Попитан дали използва думата „кръв“ буквално, той потвърждава, като уточнява, че говори за миналото.

Трите архивни разговора очертават различни страни от живота на Слави Бинев - спортиста, политика и човека, който неведнъж е говорил за цената на личните убеждения. Думи, които днес звучат по различен начин след трагичната му смърт.

Редактор: Цветина Петкова