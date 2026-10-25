По време на гангстерската война в средата на 90-те години Слави Бинев беше в центъра на събитията. Той беше глава на каратистите, които бяха в силен конфликт с борците. Това заяви журналистът Слави Бинев в ефира на "Събуди се".

Той припомни за случая, при който Бинев е бил отвлечен и пребит, като в последствие е оттеглил показанията си. „Той е близък с една група българи, за които открих, че се укриват от българското правосъдие в Кения. Те държат там частното тото, занимават се с източване на кредитни карти и с това финансират английската висша футболна лига”, каза още журналистът.

"В тази история държавата е замесена и по друг начин. Става дума за публикации, които прочетох, и които не съм имал време лично да проверя, но според тях съпругата на един от задържаните за убийството е в политическия кабинет на един действащ министър", заяви той.

Журналистът обаче смята, че убийството е битово. По думите му не бива да ни успокоява това, че такива престъпления не са поръчкови, „дори напротив, този проблем се изостря”.

Ангелов каза още, че и тримата задържани за престъплението са с чисто съдебно минало.

Журналистът не смята, че убийствата на Бинев и на Илиян Филипов „са свързани по някакъв политически начин”, но отбеляза, че „главните действащи лица са свързани с хората, които ни в момента ни управляват”. Също така заяви, че не смята, че убийствата са свързани с изборите, също така допълни, че те не са са резултат от пробив в МВР. „Те се случиха, защото има пробив в държавността и липсата на правосъдие”, заяви още Ангелов.

Той смята, че в правосъдието трябва да се случи голяма реформа, но не е оптимист в това отношение.

Редактор: Цветина Петрова