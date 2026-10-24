Убиха бизнесмена Слави Бинев. Информацията беше потвърдена от ГДНП за NOVA. Той е бил застрелян в столичния квартал „Павлово”.

Сигналът е получен в 10.28 ч., потвърдиха от СДВР и Спешна помощ. Линейката присигнала на мястото за 7 минути, но спешните медици само констатирали смъртта на жертвата.

По информация на NOVA за убийството сигнализирал работник в къщата на Бинев. Той казал, че на мястото дошли хора, чули се изстрели и когато отишъл да провери какво се случва, видял Бинев убит. По неофициална информация на източници на NOVA бизнесменът е прострелян в главата и тялото при спор с познати в дома му.

Снимка: Георги Карамфилов, NOVA

Около час след получаването на сигнала за убийството, властите задържаха трима души с оръжие на магистрала "Тракия" на 54-и километър в района на тунел "Траянови врата", научи NOVA.

Снимка: Георги Карамфилов, NOVA

Кой беше Слави Бинев?

Бинев беше президент на Българската федерация по таекуондо и зам.-председател на Българския олимпийски комитет. Беше член на Съвета на Световната федерация по таекуондо (World Taekwondo Council), с което стана първият българин в историята, влязъл в 14-членния управляващ орган на световното олимпийско таекуондо. Освен това, бизнесменът беше и първи вицепрезидент на Европейския таекуондо съюз (European Taekwondo Union – ETU).

Бинев започва кариерата си в политиката в партия „Атака”. Участва в Европейския парламент като член на Комисията по икономически и финансови въпроси през 2007 г., в делегацията в Евросредиземноморската парламентарна асамблея, интергрупата по спорта.

През 2009 г. е преизбран за евродепутат. През 2011 г. напуска „Атака”. Година по-късно учредява Консервативна партия движение на успеха, която става член на политическия съюз Гражданско обединение за реална демокрация. През 2014 г. Бинев напуска ГОРД и става член на Националния фронт за спасение на България. На изборите за Народно събрание през октомври 2014 г. е избран за депутат.

През декември 2014 г. е избран за председател на парламентарната комисия по култура. Назначаването му предизвиква протести. На 8 декември 2014 г. Бинев подава оставка. На изборите през 2017 г. е кандидат за народен представител от листите на ДПС.

Тринадесетият международен турнир по олимпийско таекуондо, който се провежда в София, и е организиран от клуб „Рамус“, съвместно с Българската федерация по таекундо, ще започне с минута мълчание в памет на Слави Бинев.

Очаквайте подробности в Обедната емисия новини на NOVA!