Снимка: БТА
Избирателната активност към 11:00 часа е 8,11 %
Избирателната активност в избирателен район Видин към 11:00 часа е 8,11 %, съобщи кореспондентът на БТА Силвия Иванова.
В общините Бойница, Макреш и Чупрене, където секциите са с под 300 избиратели, няма машини и гласуването се извършва изцяло с хартиени бюлетини.
Служителите от сектор „Български документи за самоличност“ във Видин, Белоградчик и Кула съдействат на гражданите без валидни лични документи, като гишетата на паспортните служби работят до 19:00 часа за издаване на удостоверения.
ВСИЧКО ЗА ИЗБОРНИЯ ДЕН ЧЕТЕТЕ ТУКРедактор: Цветина Петрова
Източник: Силвия Иванова, кореспондент на БТА във Видин
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