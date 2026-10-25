Избирателната активност в избирателен район Видин към 11:00 часа е 8,11 %, съобщи кореспондентът на БТА Силвия Иванова.

В общините Бойница, Макреш и Чупрене, където секциите са с под 300 избиратели, няма машини и гласуването се извършва изцяло с хартиени бюлетини.

Служителите от сектор „Български документи за самоличност“ във Видин, Белоградчик и Кула съдействат на гражданите без валидни лични документи, като гишетата на паспортните служби работят до 19:00 часа за издаване на удостоверения.

ВСИЧКО ЗА ИЗБОРНИЯ ДЕН ЧЕТЕТЕ ТУК

Редактор: Цветина Петрова