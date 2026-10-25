Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов обяви близо месец преди вота, че няма да гласува на първия тур на президентските избори и отиде на среща с младежи в Кюстендил. Там той заяви пред журналисти, че ще упражни правото си на вот, "когато прецени".

Причина за ниската избирателна активност Борисов намери в липсата на кандидат, който да е достоен за обединител на нацията.

Той отхърли твърденията за оказване на натиск върху кметове на общини да гласуват за кандидатпрезидентската двойка на Андрей Гюров и Георги Кандев: "Всеки гласува по собствена воля. Непоискана подкрепа не даваме."

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"След първи тур, ако някой иска подкрепа, ще събера партията и ще го обсъдим", каза лидерът на ГЕРБ след журналистически въпрос за нагласите на партията при евентуален балотаж.

Борисов коментира и критиките за отсъствията си от пленарните заседания, като заяви, че основната му задача е да подготвя партията. По думите му работата в парламента е безсмислена, когато предложенията на опозицията не се приемат и не се свикват заседания въпреки събраните подписи. Той отхвърли и твърденията, че ГЕРБ бойкотира президентския вот, като заяви, че всеки желаещ може да отиде до урните.

Сред темите в разговора бяха още поскъпването на горивата и мерките, които според Борисов правителството е трябвало да предприеме. Той заяви, че държавата трябва да намали данъчната тежест върху горивата и обвини управляващите, че увеличените цени натоварват домакинствата.

По повод убийствата на Филипов и Бинев той отхвърли внушенията за връзка между случаите, както и той да има отношение към тях.

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Редактор: Калина Петкова