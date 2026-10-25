Корупцията, влиянието на олигарсите и демографската криза са двата основни проблема, които ще определят дневния ред на България през следващите десет години. Това заяви кандидатът за президент Иван Христанов, след като упражни правото си на глас на президентските избори.

„Днес гласувах за ред, справедливост и бъдеще за България. Измина една много тежка кампания, която имаше за цел да ни убеди, че гласуването няма смисъл, че мачът е свирен. Моят призив към всички българи е: излезте и гласувайте с надежда. Мачът не е свирен. Всеки глас е глас за България", заяви Христанов.

Той изрази опасения, че избирателната активност ще остане ниска, като определи обезкуражаването на гражданите като част от целенасочен план. „Това е единственият начин да бъдем граждани и държавата да е на гражданите", подчерта кандидатът.

"Не аз поставям темите, поставил ги е българският народ. Тема номер едно са корупцията и олигарсите. Другата основна тема е демографията. Това са двете теми, които ще доминират дневния ред на страната през следващите десет години", посочи той.

По отношение на външната политика Христанов заяви: „Изключително шизофренично е навън да говорим едно, а вътре в България, пред електората, да говорим друго. Геополитиката на България трябва да бъде предсказуема".

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Редактор: Цветина Петрова