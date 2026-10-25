Кандидатпрезидентската двойка Костадин Костадинов и Петър Волгин упражни правото си на глас. По традиция Костадинов гласува в 10 часа във Варна, а Волгин – в София. С вота си двамата заявиха позицията си за бъдещето на България, като поставиха акцент върху националния интерес и мира.

Кандидатът за президент Костадин Костадинов заяви, че дава своя глас за свободна и независима България и за бъдещето на страната, което ние сами определяме.

„Гласувах за български президент, а не за президент на българите. Смятам, че е крайно време България да направи избор в полза на самата себе си, не в полза на други организации, не в полза на други държави или други ангажименти, единствено и само в полза на собствения ни национален интерес. Гласувах за доброто на българския народ“, каза лидерът на „Възраждане“.

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Той посочи, че не е изненадваща ниската избирателна активност и допълни, че за съжаление на президентски избори тя винаги е била ниска. „Последният път когато имаше висока избирателна активност беше през 2016 г., тогава имаше обективни причини за това. Очевидно има някакво привикване с изборния процес и може би това е причината да не излязат толкова много хора“, коментира Костадинов.

Той призова българските граждани да гласуват, „защото изборът е за нас българите и ако ние се откажем от него, се отказваме от собствената си съдба, отказваме се от правото да се разпореждаме със собствената си съдба“. Костадинов изрази надежда да се вдигне избирателната активност и българският народ да направи различен избор в полза на бъдещето на свободна и независима България.

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Редактор: Цвета Лазаркова