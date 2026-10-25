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Според лидера на политическа партия "Величие" ще има балотаж заради ниската избирателна активност
Кандидатът за президент Ивелин Михайлов гласува във варненското село Неофит Рилски и призова българите да упражнят правото си на глас, без да се влияят от социологическите проучвания. Той заяви, че гласува за промяна на системата и за държава, в която законите и Конституцията се спазват, а гражданите знаят какво могат да очакват от институциите, пише кореспондентът на БТА във Варна.
„Българите трябва да гласуват, ако искат да имат влияние върху собствената си съдба. Бог ни е дал свободна воля, днес можем да я упражним“, каза Михайлов. Според него вероятно ще има втори тур, тъй като избирателната активност няма да бъде достатъчно висока, за да бъде избран президент още на първия.
Колко избиратели отидоха до урните към 09:00 часа
Михайлов коментира и убийството на бизнесмена Слави Бинев. По думите му случаят не е свързан с изборите, а с промяната на цялата система. Той заяви, че според него вече има четири или пет знакови убийства и че се наблюдава последователност при отстраняването на фигури, свързани с предишното и настоящото управление.
ВСИЧКО ЗА ИЗБОРНИЯ ДЕН ЧЕТЕТЕ ТУКРедактор: Ралица Атанасова
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