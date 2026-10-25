Снимка: БГНЕС
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Президентът трябва да бъде коректив на властта, а не неин придатък
Гласувах за България, която знае къде принадлежи и няма колебания за геополитическата си ориентация в Европейския съюз и НАТО. Гласувах за президент, който няма да позволи страната ни да бъде поставена в изолация. Това заяви Ивайло Мирчев от „Демократична България”, след като упражни правото си на вот в неделя.
Той беше категоричен, че държавният глава трябва да върне нормалността в отношенията в изпълнителната власт, да бъде коректив на властта и да поставя закона над всички.
Мирчев изрази надежда хората да бъдат патриоти и да излязат да гласуват.
Той отбеляза, че в последните дни е била сключена сделка за магистрала „Струма” за 2,7 км на стойност 108 млн. евро, „което е абсолютен рекорд”. „Смени се фасадата – хората отпред, а фирмите са същите”, заяви Мирчев. И по тази причина отново подчерта, че страната има нужда от държавен глава, който да бъде коректив на властта.
ВСИЧКО ЗА ИЗБОРНИЯ ДЕН ЧЕТЕТЕ ТУКРедактор: Цветина Петрова
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