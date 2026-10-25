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С машини се гласува в 184, а с хартиени бюлетини - в 105
Изборният ден в Монтанско е започнал нормално и в спокойна обстановка в 7:00 часа. Отворени са всичките 289 избирателни секции, съобщиха за БТА от Районната избирателна комисия в Монтана.
Право на глас в областта имат 113 567 души. С машини се гласува в 184 секции, а с хартиени бюлетини - в 105 секции. В секционните избирателни комисии в региона днес работят 2241 души, посочиха от РИК-Монтана.
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