Днес гласувах за стабилна и сигурна България, за бъдещето на нашите деца. Това каза кандидатът за вицепрезидент Георги Кандев след като упражни правото си на вот.

„Призовавам всички – излезте и гласувайте, вашият глас има значение”, каза той.

Кандев се обърна и към служителите от МВР с призива: „Не се прибирайте, свършете си работата честно и достойно”.

Той призова и гражданите да подават сигнали за нарушения.

Кандев смята, че избирателната активност е резултат от разочарованието от политическата класа.

Новият президент трябва да се обърне към българите, да чуе и да говори с техния глас, беше категоричен Кандев.

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Редактор: Цветина Петрова