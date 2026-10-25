Снимка: БГНЕС
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В над 350 от тях ще се гласува само с машина
В Кърджали изборният ден започна спокойно. Над 270 000 жители на областта имат право на глас. Секциите са 546. В над 350 от тях ще се гласува само с машина, а в почти 200 - единствено на хартия.
В началото на деня активността в областта беше ниска.
В село Припек, което е едно от най-големите населени места в община Джебел, в секцията към обяд бяха гласували едва 43 души от 677 имащи право на глас.
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