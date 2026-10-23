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Сънародниците ни в страната ще гласуват на фона на масови протести
В неделя българите във Франция ще могат да гласуват в 18 секции в цяла Франция. Три от тях са в посолството ни в Париж.
Българското посолство е изпратило вербална нота до френските власти с изискване да бъдат допълнително охранявани избирателните ни секции в цялата страна, за да може да се осигури спокойно гласуване на българските граждани.
Един загинал и четирима ранени при стрелба край Париж (ВИДЕО)
Междувременно терористична атака с една жертва разтърси страната само ден преди новите масови протести, планирани за утре. Тридесет и девет годишен мъж откри автоматична стрелба по минувачи. Загина млад мъж. Четирима са тежко ранени. Сред тях е и дванайсетгодишно момиче, което е с опасност за живота.
Вътрешният министър определи нападението като терористично. Разследва се и расистки мотив, включително ислямофобски.
На този напрегнат фон Франция се готви за нов голям мащабен протест. Утре по-голяма част от търговските обекти вече се барикадираха, както и вие казахте. Още седемдесет хиляди полицаи и жандармеристи ще охраняват в цялата страна.Редактор: Георги Иванов
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