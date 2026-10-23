В неделя българите във Франция ще могат да гласуват в 18 секции в цяла Франция. Три от тях са в посолството ни в Париж.

Българското посолство е изпратило вербална нота до френските власти с изискване да бъдат допълнително охранявани избирателните ни секции в цялата страна, за да може да се осигури спокойно гласуване на българските граждани.

Един загинал и четирима ранени при стрелба край Париж (ВИДЕО)

Междувременно терористична атака с една жертва разтърси страната само ден преди новите масови протести, планирани за утре. Тридесет и девет годишен мъж откри автоматична стрелба по минувачи. Загина млад мъж. Четирима са тежко ранени. Сред тях е и дванайсетгодишно момиче, което е с опасност за живота.

Вътрешният министър определи нападението като терористично. Разследва се и расистки мотив, включително ислямофобски.

На този напрегнат фон Франция се готви за нов голям мащабен протест. Утре по-голяма част от търговските обекти вече се барикадираха, както и вие казахте. Още седемдесет хиляди полицаи и жандармеристи ще охраняват в цялата страна.

Редактор: Георги Иванов