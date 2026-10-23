Близо 100 хиляди членове на секционни избирателни комисии влизат в изборните помещения в събота, за да подготвят всичко необходимо за гласуването в неделя. В повече от 75% от всички секции вотът ще се подава изцяло на машина. В над 12 хиляди секции в страната членовете на комисиите ще трябва да приложат обновените правила от Изборния кодекс.

В полунощ официално приключва предизборната кампания и започва денят за размисъл (на места – придружен от забрана за продажба и употреба на алкохол). Всякакви опити за агитация след този час са в нарушение на Изборния кодекс.

Печатът върху машинните разписки не повишава сигурността на вота, смятат експерти

От Централната избирателна комисия обявиха, че са в пълна готовност за спокойното протичане на вота на 25 октомври. В началото на седмицата бюлетините и изборните книжа, а за вота зад граница – и машините, потеглиха и вече достигнаха до крайните си дестинации. В страната устройствата ще бъдат доставени под охрана в съботния ден директно в самите секции.

За първи път от години устройствата няма да функционират просто като принтери на разписки. В края на изборния ден всяка машина ще отпечатва обобщен протокол, който отразява подадените гласове и тяхното разпределение по кандидати, а най-отдолу задължително се поставят подписите на всички членове на комисията.

С цел гарантиране на прозрачността на вота членовете на секциите ще броят ръчно и контролните разписки от урните, за да проверят съвпадението с данните от устройството.

„Контролните разписки се преброяват винаги, така че би трябвало това, което машината е отчела, и това, което сме намерили в урните, да няма разминаване, за да може много бързо и лесно да се попълни изборният протокол. Ако има несъответствие, вече нещата се усложняват. Надявам се, че в тази хипотеза няма да влезем“, посочи председателят на СИК в Горна Малина Емил Христов.

При възникване на технически проблем са предвидени ясни указания. „Дискутирахме 13 хипотези, затова имаме и различни протоколи – има протокол само за машинно гласуване, има и смесен такъв, ако машината е дефектирала и е преминато към хартиен вот. Ако техникът не може да отстрани повредата на машината, секционната комисия взима решение да премине на гласуване с хартиени бюлетини“, обясни Стоянка Балова.

Общественият съвет към ЦИК предлага преразглеждане на изискването за печат върху машинните разписки

След края на изборния ден пътят на гласовете продължава към изчислителните центрове на районните избирателни комисии (РИК) и „Информационно обслужване“, като очакванията са обработката на данните да премине по-бързо.

„Протоколът е доста по-лесен. Това, че трябва да броят разписките, ще забави малко комисиите“, отбеляза Екатерина Клечкова.

„Над 75% от секциите ще са с машинно гласуване, като при изрядно машинно гласуване процесът по пренасяне на данните ще бъде за секунда. Единственото, което може малко да ни забави, е, че трябва да се сканират тези протоколи за контролните разписки“, поясни изпълнителният директор на „Информационно обслужване“ Ивайло Филипов.

В изборния ден над 600 служители на дружеството ще бъдат пряко ангажирани с въвеждането на резултатите, а работата им може да се следи в реално време от над 150 хиляди наблюдатели, застъпници и членове на комисии. „Всеки един може да следи дали сме публикували качествено данните от секционните протоколи. Тоест ние имаме огромно количество одитори“, допълни Филипов.

От Централната избирателна комисия (ЦИК) напомнят, че след края на изборния ден видеонаблюдението и видеозаснемането при броенето на бюлетините и попълването на протоколите в секциите са абсолютно задължителни.

Екипите на NOVA ще проследят изборния ден в неделя от самото отваряне на секциите в 7:00 ч. сутринта, през отчитането на избирателната активност, до преброяването на гласовете и първите резултати, като ще задават и вашите въпроси при възникнали нередности към говорителите и членовете на ЦИК.