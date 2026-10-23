Общественият съвет към Централната избирателна комисия (ЦИК) предлага да бъде преразгледано изискването за поставяне на печат върху разписките от машинното гласуване. Според изборните експерти допълнителната процедура не повишава сигурността на вота, но създава предпоставки за забавяне на гласуването, затруднения в работата на секционните избирателни комисии и допълнително усложняване на изборния процес.

Темата в „Твоят ден” по NOVA NEWS коментираха членът на Обществения съвет към ЦИК Стефан Манов и изборният експерт Румяна Дечева. Според тях решението на комисията да върне изискването за печат непосредствено преди изборите създава излишно напрежение и объркване сред членовете на секционните комисии и избирателите.

Общественият съвет към ЦИК предлага преразглеждане на изискването за печат върху машинните разписки

„Добрата страна е, че със или без печат тази разписка е еднакво валидна. Притеснителното за нас като граждани е, че още веднъж се създават условия разписката да бъде допълнително обработвана“, заяви Румяна Дечева.

По думите ѝ промяната идва в момент, когато обученията на районните избирателни комисии и секционните комисии вече са приключили. Това означава, че допълнителните указания могат да затруднят организацията на изборния процес в последните дни преди вота.

Дечева припомни, че разписката от машинното гласуване първоначално е била предназначена да удостоверява избора на гражданина, но след законодателни промени е получила статут на бюлетина. Именно тази промяна е довела до допълнителни изисквания, които според нея не подобряват съществено сигурността на гласуването.

Стефан Манов беше категоричен, че поставянето на печат върху машинните разписки не е предвидено изрично в Изборния кодекс. „В Изборния кодекс не е предвидено да се поставя печат върху разписката от машинното гласуване. Такъв текст там няма. Това е дописване на Изборния кодекс“, заяви той.

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Според Манов един от основните проблеми е свързан с опазването на тайната на вота. По думите му използваната хартия и отпечатаният върху нея номер на избрания кандидат могат да позволят съдържанието на разписката да се вижда през обратната ѝ страна. „Когато членът на секционната избирателна комисия поставя печат, той може да прочете вашия вот“, предупреди Манов. Затова от Обществения съвет препоръчват избирателите да сгъват разписката така, че отбелязаният избор да не бъде видим за останалите.

Той постави под съмнение и необходимостта от допълнителната процедура, като подчерта, че машинните разписки се отпечатват непосредствено пред избирателя, а върху тях е отбелязан и номерът на машината. Според него това ги прави различни от хартиените бюлетини, при които печатът има функция да ограничава възможностите за подмяна или неправомерно използване.

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„Защо трябва да добавяме допълнително обременяване, което забавя процеса, създава условия за разкриване на тайната на вота и най-вече създава усещането, че тези разписки са абсолютно необходим атрибут при определянето на изборния резултат?“, попита Манов.

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Редактор: Станимира Шикова