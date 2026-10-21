Централната избирателна комисия прие на заседание на 20 октомври 2026 г. промени в методическите указания за работата на секционните избирателни комисии (СИК) относно машинното гласуване на изборите за президент и вицепрезидент на 25 октомври.

С приетите промени се въвежда задължително поставяне на печат върху контролните разписки от машинното гласуване.

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Решението на комисията гласи: „Избирателят проверява в контролната разписка данните за своя избор, сгъва разписката с текста навътре и я подава на член на СИК за поставяне на печат. След полагане на печат членът на СИК връща контролната разписка на избирателя, който задължително я пуска в кутията за разписките от машинното гласуване. Връща смарткартата с надпис „Избирател“, подписва се в списъка за гласуване, получава документа си за самоличност и напуска изборното помещение“.

Без печат върху машинните разписки на президентските избори

Припомняме, че съгласно първоначално приетите на 13 октомври методически указания за прилагане на Изборния кодекс на изборите на 25 октомври 2026 г. избирателят трябваше да сгъне контролната разписка с текста навътре и директно да я пусне в предназначената за целта кутия, без да я предоставя на член на СИК за поставяне на печат.

Редактор: Георги Иванов