Общо 6 590 000 души имат право да гласуват на изборите за президент и вицепрезидент на 25 октомври. От тях 46 001 млади българи са навършили пълнолетие след предходните избори за държавен глава и ще могат да участват в президентски вот за първи път. Това съобщи говорителят на Централната избирателна комисия (ЦИК) Стоянка Балова-Цветкова на брифинг, посветен на подготовката за изборния ден.

Четири дни преди вота организацията навлиза в заключителната си фаза. Машинно гласуване ще има в 9373 избирателни секции в страната, като в 2249 от тях ще бъдат поставени по две устройства. Общият брой на машините, които ще се използват в неделя, е 11 622.

Вече започва доставката на изборните книжа, хартиените бюлетини и специализираната хартия за машините до областните администрации. Материалите ще се съхраняват под засилена охрана до изборния ден.

От ЦИК уточниха, че секциите с една машина ще получат по две ролки хартия, а тези с две устройства ще разполагат с общо пет ролки.

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Срокът за корекции в избирателните списъци изтича на 23 октомври

Гражданите, които установят пропуски или неточности в избирателните списъци, могат да подадат заявление за отстраняването им до петък, 23 октомври.

От комисията обърнаха специално внимание и на организацията за гласуване на хората със зрителни увреждания и затруднения в придвижването.

За президентските избори ще бъдат осигурени 1500 тактилни шаблона за самостоятелно гласуване с хартиена бюлетина. Те трябва да бъдат отпечатани до 23 октомври и доставени до районните избирателни комисии, които заедно с общинските администрации ще организират разпределението им.

Специалните шаблони са предназначени за хора със зрителни увреждания. Те покриват цялата бюлетина и имат прорези, съответстващи на местата за отбелязване на избора. Номерата на участниците във вота са обозначени на брайлова азбука, както и възможността „Не подкрепям никого“. При необходимост членовете на секционните комисии ще оказват съдействие, като информират избирателите за възможността да упражнят правото си на глас самостоятелно чрез шаблона.

Районните избирателни комисии и общините трябва да оповестят в кои секции ще бъдат осигурени тези помощни средства.

За хората със затруднения в придвижването ще има подходящи помещения, преимуществено разположени на първите етажи на сградите. От ЦИК подчертаха, че избирателите със зрителни увреждания или двигателни затруднения могат сами да изберат подходяща за тях секция, като преценката за достъпността ѝ е тяхна.

Обнародваха датата за провеждане на президентския вот

ЦИК обяви сроковете за президентския вот: Кога приключва кампанията и кога ще станат ясни резултатите

Централната избирателна комисия ще обяви резултатите от президентските избори до 48 часа след приключването на изборния ден. Ако никоя кандидатска двойка не получи необходимата подкрепа за победа на първия тур, ще бъде насрочен балотаж между двамата кандидати с най-много гласове. Това съобщи говорителят на комисията Стоянка Балова-Цветкова на брифинг за подготовката на вота на 25 октомври.

По думите ѝ предизборната кампания приключва в полунощ на 23 октомври. На 24 октомври, когато е денят за размисъл, няма да бъде разрешено публикуването на резултати от социологически проучвания, свързани с изборите.

До 17 часа на 24 октомври партиите, коалициите и инициативните комитети могат да подават заявления за регистрация на застъпници. За секциите в страната документите се приемат от районните избирателни комисии, а за тези в чужбина - от ЦИК. Комисията продължава и регистрацията на наблюдатели от неправителствени организации.

В събота секционните избирателни комисии ще получат машините за гласуване, изборните книжа и останалите необходими материали.

Гласуването в неделя ще започне в 7:00 часа и по правило ще приключи в 20:00 часа. Ако пред секциите все още има избиратели, които чакат да упражнят правото си на глас, работата им може да бъде удължена, но не по-късно от 21:00 часа.

Същите правила ще важат и за секциите зад граница, като часовете ще се определят според местното време. След приключването на гласуването секционните комисии ще преброят гласовете, ще изготвят протоколите и ще ги предадат на съответните районни избирателни комисии.

Комисиите в чужбина ще изпращат на ЦИК сканирани копия на подписаните протоколи и избирателните списъци. До 27 октомври районните избирателни комисии трябва да предоставят сканираните протоколи с резултатите, които ще бъдат публикувани на интернет страницата на ЦИК.

В същия 48-часов срок комисията трябва да обяви резултатите от президентския вот и имената на избраните президент и вицепрезидент, ако има победител още на първия тур. Ако никоя кандидатска двойка не бъде избрана, ЦИК ще определи двете двойки с най-висок резултат, които ще участват във втори тур съгласно Конституцията.

Как ще гласуват хората с увреждания

От ЦИК припомниха, че избирателите със зрителни увреждания ще могат да използват специални тактилни шаблони за самостоятелно гласуване с хартиена бюлетина. За хората, чието здравословно състояние не позволява сами да извършат необходимите действия, е предвидена възможност за гласуване с придружител, включително при използване на машина.

Придружителят се посочва от самия избирател, а разрешението се дава от председателя на секционната комисия. Един човек няма право да бъде придружител на повече от двама избиратели. Членове на секционните комисии, застъпници, наблюдатели и представители на партии, коалиции или инициативни комитети не могат да изпълняват тази функция.

От ЦИК изрично подчертаха, че неграмотността не е основание за гласуване с придружител.

Специални секции в болници, социални домове, затвори и на кораби

Комисията е определила и правилата за разкриване на избирателни секции в лечебни заведения, домове за възрастни хора, специализирани социални институции, места за лишаване от свобода и задържане, както и на плавателни съдове под български флаг.

Такива секции могат да бъдат образувани при наличие на най-малко 10 избиратели, заявили желание да гласуват. Ръководителите на съответните институции и капитаните на корабите трябва да предоставят необходимата информация до 17:00 часа на 22 октомври, за да бъде избегнато дублиране на избиратели в списъците.

Хората, постъпили в тези заведения или качили се на кораб след изготвянето на списъците, ще могат да бъдат дописвани в изборния ден. За целта трябва да представят документ за самоличност и да подпишат декларация, че не са гласували и няма да гласуват на друго място. Същата възможност е предвидена и за служебно ангажираните служители в тези институции при изпълнение на законовите условия.

Българите в чужбина ще могат да бъдат дописвани в списъците

ЦИК вече е приела методическите указания за работа на секционните комисии извън страната както при машинно, така и при хартиено гласуване. Българските граждани с избирателни права, които не фигурират в предварителните списъци зад граница, ще могат да бъдат дописвани на място.

Те трябва да представят необходимия документ за самоличност и да попълнят декларация, че не са упражнили и няма да упражнят правото си на глас в друга секция.

В цялата страна вече се провеждат обучения на членовете на секционните избирателни комисии и демонстрации на машинното гласуване. Очаква се те да приключат до средата на седмицата. От ЦИК изразиха надежда, че няма да се стигне до масови смени на вече обучени членове.

Нова функционалност показва секциите и видеонаблюдението

По време на брифинга беше представено и приложението „Избори 360 градуса“, което ще предоставя информация за избирателните секции и резултатите от гласуването.

Чрез интерактивна карта гражданите ще могат да разглеждат секциите в страната, а впоследствие и тези в чужбина. За всяка секция ще бъдат достъпни нейният номер, адресът, броят на избирателите и обобщените изборни резултати.

Предвидена е и възможност за достъп до файловете от видеонаблюдението след приключване на изборния процес. Избирателите ще могат да проверяват къде трябва да гласуват, като въведат ЕГН, собствено име и код за сигурност. Системата вече отразява и подадените в срок заявления за гласуване по настоящ адрес, уточниха от ЦИК.

ЦИК: 613 секции ще бъдат разкрити в чужбина, в 242 ще се гласува с машини

Общо 613 избирателни секции ще бъдат разкрити извън България за предстоящите президентски избори. В 242 от тях ще има възможност за машинно гласуване, а при евентуален втори тур Централната избирателна комисия планира да изпрати нови устройства зад граница. Това стана ясно по време на брифинг на изборната администрация.

Машини ще бъдат осигурени в секциите, за които до 29 септември са подадени заявления от повече от 300 избиратели, както и на местата, където на предходни избори са гласували над 300 души. В 24 от секциите зад граница ще бъдат поставени по две устройства.

От ЦИК обясниха, че при провеждане на балотаж няма да се разчита на препрограмиране на вече изпратените машини. Причината е сложната логистика и необходимото време за транспортирането им с дипломатическа поща.

Връщането на устройствата в България, подготовката им за втория тур и повторното им изпращане би било практически невъзможно в кратките срокове между двата вота. Затова комисията предвижда доставката на нови машини.

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Онлайн симулатор показва как се гласува с машина

ЦИК представи и възможностите на електронната си платформа, чрез която избирателите могат предварително да се запознаят с процедурата за машинно гласуване.

В специална секция е достъпен интерактивен симулатор, който пресъздава работата на устройствата с демонстрационен софтуер. Гражданите могат да преминат през отделните страници на бюлетината, да направят избор или да посочат „Не подкрепям никого“ и да видят как изглежда разписката.

На сайта са публикувани още разяснителни видеоклипове, плакати, интерактивна брошура и информация за избирателите с увреждания. Предвидена е и секция за видеонаблюдението, чрез която в изборния ден ще може да се проследява онлайн работата на секционните комисии при отчитането на резултатите.

Комисията е подготвила подробни обучителни материали за членовете на СИК, включително указания за правилното разполагане на устройствата за видеозаснемане, работата с машините и приключването на изборния ден. Достъпни са и образци на секционните протоколи за страната и чужбина, които могат да бъдат използвани за упражнения преди изборите.

ЦИК ще проверява как са изразходвани медийните пакети

По време на брифинга беше повдигнат и въпросът за средствата, предоставяни за медийно отразяване на предизборните кампании. Журналисти обърнаха внимание на случаи, при които значителни суми са насочени към видеосъдържание с ограничен брой гледания.

От ЦИК обясниха, че съгласно Изборния кодекс медийните пакети се предоставят на партии, които не получават държавна субсидия, както и на инициативни комитети. Самите участници в изборите определят в кои медии да използват средствата.

За да могат да участват в тази процедура, медиите трябва да са вписани в съответните регистри към Министерството на културата или Съвета за електронни медии. След сключването на договорите медиите са длъжни да представят отчет за предоставеното отразяване, включително записи на излъчените материали.

От комисията уточниха, че предстои преглед на отчетите и видеозаписите. Ако бъде установено, че дадено участие не отговаря на законовите изисквания за предизборна кампания, ЦИК може да вземе решение средствата да не бъдат изплатени. Информацията за договорите и използването на медийните пакети се публикува в публичен регистър на сайта на комисията, който се актуализира всяка седмица.

От ЦИК заявиха, че към момента не очакват съществени затруднения при гласуването в неделя. Според обратната връзка от проведените демонстрации основният проблем за част от избирателите е правилното поставяне на картата в машината, така че устройството да я разпознае и да визуализира бюлетината.

Предстои назначаването на комисиите в чужбина

ЦИК съобщи още, че съставите на секционните избирателни комисии зад граница ще бъдат назначени с решение на комисията. До последния момент е изчаквано Министерството на външните работи да съдейства за попълването на незаетите места, тъй като не всички партии са предложили достатъчно свои представители.

От изборната администрация уточниха, че броят на свободните позиции не е голям, но не посочиха точна цифра.

Къде се подават сигнали за нарушения

От ЦИК напомниха, че гражданите могат да подават жалби за административни нарушения на изборния процес чрез електронната платформа на комисията. Сигналите за предполагаемо купуване на гласове обаче трябва да бъдат насочвани към Министерството на вътрешните работи.

Според изборната администрация това разграничение е важно, за да могат компетентните институции да реагират своевременно и да не се губи време в препращане на сигнали в изборния ден.

Частични местни избори: Балотажи в три села на 25 октомври

Говорителят на ЦИК представи и резултатите от организацията на частичните местни избори, проведени в неделя в 14 населени места в страната.

В три села - Яворово, Рудник и Малорад - ще се проведе втори тур на 25 октомври, едновременно с президентските избори. В Малорад ще бъде осигурено и машинно гласуване, докато в останалите две населени места вотът ще се проведе само с хартиени бюлетини.

От ЦИК уточниха, че двата вида избори ще бъдат организирани напълно отделно. За президентския вот и местните балотажи ще работят различни секционни избирателни комисии, разположени в отделни помещения, за да се избегне смесване на изборните процедури.