Проблемите с машинното гласуване, качеството на хартията и подготовката на секционните избирателни комисии отново повдигат въпроси за организацията на предстоящите избори. Темата коментираха в ефира на „Твоят ден“ по NOVA NEWS бившите членове на Централната избирателна комисия Росица Матева и Александър Андреев, както и Ива Лазарова от Обществения съвет към ЦИК.

Матева отхвърли твърденията, че проблемите с отпечатването на машинните бюлетини се дължат на некачествена хартия. „Хартията, която печатницата на БНБ доставя, е такава, каквато изисква Smartmatic – производителят на машините“, заяви тя. По думите ѝ независими лабораторни изследвания са потвърдили, че материалът отговаря на техническите изисквания.

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Ива Лазарова настоя за повече прозрачност около диагностиката на над 12 000 устройства. „За нас е много важно да видим как тече тази диагностика и какво се случва, защото чухме, че ще се сменят принтери“, посочи тя. Според нея е необходимо да се установи дали дефектните разписки се дължат на принтерите, или на други технически неизправности.

Матева припомни, че при предишни проверки подмяната на принтер е отстранила проблем с машина, която е отпечатвала около 10% непълни бюлетини. Тя уточни, че са установени 480 устройства, нуждаещи се от ремонт, но изрази съмнение дали подмяната на предвидените до 3000 принтера ще обхване именно машините с регистрирани проблеми.

„Няма еднозначен отговор каква е причината – дали е софтуерна, или хардуерна“, заяви Матева и предложи цялостен анализ с участието на производителя Smartmatic.

Александър Андреев също настоя ЦИК да проследи техническата подготовка. „В крайна сметка къде е проблемът реално, ние до момента не знаем“, коментира той. Според него е особено важно да се гарантира надеждността на устройствата, тъй като машинното гласуване ще има водеща роля на предстоящия вот.

Друг спорен въпрос е как ще се процедира, ако машината отпечата непълна или празна контролна разписка. Лазарова обясни, че според представената на информационни срещи позиция на ЦИК гласът ще се счита за действителен, ако е записан в паметта на устройството, а избирателят няма да получи възможност да гласува повторно. Тя предупреди, че при липса на достатъчно ясни указания могат да възникнат конфликти в изборните секции.

Гостите обърнаха внимание и на подготовката на членовете на секционните комисии. Андреев призова ЦИК възможно най-бързо да публикува методическите указания, за да могат обученията да се проведат по ясни правила. Той предупреди и за практиката обучени членове да бъдат заменяни непосредствено преди изборния ден.

Матева припомни, че още през 2016 г. ЦИК е предложила партиите да бъдат задължени да номинират хора, преминали обучение и получили сертификат. „Докато няма такова задължение и партиите са свободни да предлагат когото си пожелаят, в последния момент могат да дойдат необучени хора“, подчерта тя.

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По думите ѝ на предишни избори е имало случаи на членове на комисии, преместени в други секции, въпреки че действията им са били свързани с нарушения, довели до касиране на изборни резултати. Андреев посочи, че отговорността за подобни назначения трябва да бъде потърсена от политическите сили, които предлагат съответните лица.

Целия разговор гледайте във видеото.

Редактор: Цветина Петкова