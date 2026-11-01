Все по-малко време остава до момента, в който ще стане категоривно ясно какъв е изборът на България. Докато очакваме резултатите от президентския балотаж, поглеждаме към някои от най-интересните истории за професиите на държавните глави по света. Оказва се, че преди да заемат най-високия пост в държавата, някои от тях са имали доста необичайни кариери.

Словенският президент Борут Пахор например е бил модел на мъжки дрехи.

Либерия пък избира за свой държавен глава футболна легенда. Джордж Уеа е единственият африканец, печелил престижната награда „Златна топка“.

Още по-необичайна е историята на Мадагаскар. Андри Раджоелина, който преди политическата си кариера е бил диджей и собственик на радиостанция, застава начело на страната през 2009 г. след преврат. През октомври 2025 г. управлението му приключва след нова военна намеса на фона на масови протести.

Избирателната активност час преди края на балотажа

А какъв е изборът пред България? На балотажа един срещу друг се изправят Илияна Йотова, която е филолог, журналист и бивш евродепутат, и Андрей Гюров – икономист, бивш подуправител на Българската народна банка и ултрамаратонец.

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