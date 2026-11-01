Социологът Кънчо Стойчев, журналистите Веселин Стойнев и Владислав Апостолов, депутатът Явор Божанков, политологът проф. Росен Стоянов и социологът от агенция „Мяра“ Първан Симеонов анализираха резултатите от изборите в студиото на NOVA „Изборът на България: Йотова срещу Гюров“. Те коментираха разликата между кандидатите, точността на социологическите проучвания, ниската избирателна активност и възможността за появата на ново политическо лидерство.

Социологът Кънчо Стойчев заяви, че резултатите не показват коренна промяна в политическата ситуация. Според него социологическите проучвания са уловили нагласите на хората, но част от тях не са излезли да гласуват.

„Тези изследвания мерят настроение. Те не мерят фактите. Но настроенията са тези“, коментира Стойчев. Той определи разликата от над 350 хиляди гласа като категорична и отхвърли твърденията за появата на силна нова опозиция.

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Депутатът Явор Божанков обясни резултата на Андрей Гюров с разцеплението в политическото представителство на демократичната общност преди изборите. Според него отрицателният рейтинг на лидерите, подкрепили кандидата, е ограничил възможностите му за по-висок резултат.

„Не съм съгласен, че не се е родила нова звезда на тези избори. Гюров показва, че когато човек има харизма и когато има лидер и водач, може да постигне по-добри резултати“, заяви Божанков.

Журналистът Веселин Стойнев направи паралел с президентските избори през 2021 г., когато също беше отчетена ниска избирателна активност. Той посочи, че тогава Румен Радев е успял да излезе от президентството и да спечели парламентарни избори, но политическата ситуация сега е различна.

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„Сега проблемът на управлението ще бъде, че Йотова е част от все повече концентриране на власт“, коментира Стойнев. Според него предстои да се види как управлението ще отговаря на предизвикателствата без институционален баланс.

Социологът Първан Симеонов защити точността на социологическите проучвания. По думите му четирите реални агенции в страната са показали тенденциите преди вота, а разминаването с окончателните резултати се дължи на различната избирателна активност.

„Първо трябва да си вземат думите обратно всички, които се гавриха с българската социология на седмица“, заяви Симеонов. Той коментира и мобилизацията на партийните електорати.

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Политологът проф. Росен Стоянов изрази резерви към твърденията, че изборите са поставили началото на ново лидерство в демократичната общност. .

„Да се говори за харизматично лидерство в лицето на Гюров е, меко казано, неудачно“, заяви проф. Стоянов. Той постави въпроса дали резултатът на кандидата може да доведе до създаването на нова партия или до промени в политическите формации.

„Твърде е рано да се прогнозират такива изходи от тези избори в това време“, обобщи политологът.

Журналистът Владислав Апостолов каза следното:

„Претърпя провал едновременно българския либерализъм и българския бандитизъм. Факт е, че ако Йотова беше изгубила, най-вероятно нейните опоненти щяха да видят в това ярък шамар срещу управлението на Радев”.

Целия разговор гледайте във видеото.

Редактор: Габриела Павлова