В област Ловеч избирателната активност на втория тур на президентските избори към 16:00 ч. е 18,53 на сто. Вота си са дали 20 853 души от имащите право на глас 112 566, съобщи кореспондентът на БТА в Ловеч Светломира Анастасова.

Активността спрямо същия час на първия тур е малко по-висока – тогава до урните са отишли 17 249 гласоподаватели, или 15,33 на сто.

Най-активни са в община Априлци, където са гласували 633 от 2262 души по списък, или 27,98%. Седмица по-рано до урните са отишли 22,24 на сто от избирателите. Най-ниска е избирателната активност в община Луковит – 11,65%. Там от 14 566 гласоподаватели бюлетина са пуснали 1697 души. На 25 октомври към 16:00 ч. активността беше 10,07 на сто.

Колко процента от българите избраха да гласуват на втория тур на президентския вот към 18:00 ч.?

В община Ловеч от 40 412 имащи право на глас до урните са отишли 8243 души (20,4 на сто), докато на първия тур избирателната активност е 17,12 на сто.

Гласувалите в община Угърчин са 767 от 4655 души (16,48 на сто), като те са с около два процента повече от първия тур (14,52%).

В община Троян от 25 590 гласоподаватели правото си на вот са упражнили 5442 души или 21,27 на сто. На 25 октомври към този час бяха гласували 17,15 на сто.

В община Тетевен процентът на гласувалите е 17,08 на сто, като от 16 498 души по списък бюлетина са пуснали 2818. На първия тур гласувалите бяха 13,34 процента.

В община Ябланица своя вот са дали 760 от 4565 души или 16,65 на сто. Седмица по-рано процентът на гласувалите бе 13,56 на сто.

В община Летница от 4018 имащи право на глас до урните са отишли 493 избиратели или 12,27 на сто – с 0,11 процента повече от миналата неделя.

В РИК – Ловеч до момента няма постъпили жалби и сигнали за нарушения на изборния процес, нито за проблеми с машините.

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Редактор: Дарина Методиева