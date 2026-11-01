Обезпокоителното в тази кампания е, че видяхме отново сглобката Асен Василев, Бойко Борисов и Делян Пеевски, каза в студиото на NOVA „Изборът на България: Йотова срещу Гюров” депутатът от „Прогресивна България“ Даниел Парушев.

„МВР, благодарение на добре свършената работа, успя да намали купуването на гласове. Социологическите проучвания показват, че и ГЕРБ, и ДПС са подкрепили изключително силно именно кандидата Гюров“, посочи той.

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Според депутата от „Прогресивна България“ със сигурност днешният избор е победа, въпреки ниската избирателна активност. „Предишните управляващи направиха всичко възможно да откажат хората да гласуват на президентски избори, като промениха Конституцията“, коментира още Парушев. По думите му домовата книга е показала на българското население, че президентският пост не е достатъчно ефективен.

Народният представител каза още, че в „Прогресивна България“ ще направят анализи и ще се опитат да коригират каквото е необходимо. „Надяваме се „Продължаваме Промяната“ и „Демократична България“ да са възможен партньор за избора на Висш съдебен съвет. Други партньори на този етап не виждаме“, допълни Парушев.

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Редактор: Цвета Лазаркова