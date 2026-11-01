Приблизително около 160-170 хиляди гласа е разликата между първия и втория кандидат за президент към сегашния момент. Това заявиха социологът от агенция „Тренд“ Евелина Славкова и политологът Първан Симеонов от социологическа агенция „Мяра“ в ефира на изборното студио на NOVA „Изборът на България: Йотова срещу Гюров“, коментирайки първите резултати от вота.

Първан Симеонов отбеляза, че това са първите избори от много години насам, които са само президентски. „Когато някой казва, че на предишните президентски е имало много висока активност, нека не забравя, че на предишните президентски е имало и парламентарни избори, а на по-предишните президентски е имало и референдум. Абсолютно несравними са“, каза той.

„Ниската активност на президентски избори е една от големите новини още на първия тур, но нека не сравняваме механично“, добави той. „Второ - не може да се сравняват механично гласовете от април и сега. През април имаше много личен вот за Радев, много анти-Пеевски и Борисов вот и много ситуационен вот“, заяви Симеонов.

„Новината на вечерта е, че имаме пълна мобилизация на ГЕРБ и ДПС в полза на Гюров. Може би около 300 хил. гласа са излезли от ГЕРБ и ДПС - толкова те и могат към настоящия момент. 250 хил. поне от тях са за Гюров“, коментира политологът.

По думите му България влиза в нова биполярност - такава, каквато я помним от 90-те. „Нека изчакаме финалните данни. Естествено, че главният извод днес е ниската активност, но все пак трябва да отчетем, че май имаме избран президент на страната“, каза Симеонов.

Първи резултати от вота: Йотова и Вълчев водят в балотажа на президентските избори

„Очевидно хората не видяха огромна интрига на президентските избори, за да излязат да гласуват. Дали може да бъде възприето това като някаква оценка към правителството - да, в някаква степен. Хора, които са гласували през април за „Прогресивна България“, са се пренасочили на друго място, но това не е в някакъв огромен мащаб, така че да говорим за абсолютно отрицание към резултатите през април месец спрямо „Прогресивна България““, посочи Евелина Славкова.

По думите ѝ резултатите очевидно показват, че към този момент имаме избран президент. „Не е толкова близка разликата, но данните са достатъчно красноречиви в една или друга посока“, добави тя.

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Редактор: Ивета Костадинова