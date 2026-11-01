Избирателната активност в област Видин към 16:00 часа е 20,6%, което е с три процентни пункта повече в сравнение със същия час на първия тур на президентските избори. Това съобщи заместник-председателят на Районната избирателна комисия – Видин Соня Иванова.

Най-висока е избирателната активност в община Макреш - 43,67%, следвана от Бойница - с 39,51 на сто и Грамада - с 35,32 процента. Най-ниска е активността в община Видин – 17,81 на сто.

ЦИК обяви избирателната активност до 16:00 часа

В Брегово активността е 33,08 процента, в Чупрене – 32,43, в Ново село – 31,2, в Кула – 23,57, в Димово – 23,28, в Белоградчик – 20,62, а в Ружинци – 20,47 на сто.

Към момента няма постъпили жалби и сигнали, а изборният процес протича в нормална обстановка, предава кореспондентът на БТА във Видин Росен Младенов. Не са регистрирани проблеми с машините за гласуване.

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Редактор: Ивета Костадинова