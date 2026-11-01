Засилена избирателна активност бележи втория тур на президентските избори в Сърбия. Два часа преди края на изборния ден само в пограничния град Цариброд правото си на глас са упражнили 1300 български граждани. По-рано пред една от секциите се образува опашка от желаещи да гласуват, но изборният процес протича спокойно и без напрежение, съобщава БТА.

Най-голям интерес към балотажа се наблюдава именно в Цариброд, където живеят представители на българското национално малцинство. За първи път на президентските избори тази година в града бяха разкрити две секции, като в едната избирателите могат да гласуват с машина, предаде кореспондентът на БТА в Белград Теодора Енчева.

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Активността там нараства значително през деня. Към 15:00 часа в двете секции бяха гласували над 650 души, а няколко часа по-късно броят им достигна 1300.

Оживление има и в българското посолство в Белград. До два часа преди приключването на вота там са гласували 222 души. Очаква се да пристигне и автобус с български туристи, пътуващи от Хърватия, които са заявили желание да упражнят правото си на глас в сръбската столица.

В Пирот, където за тези избори също беше открита секция, до урните са отишли 200 избиратели. В Босилеград броят на гласувалите е достигнал 180 души, а в консулската служба в Ниш – 140.

Най-слаба остава активността в село Звонци, община Бабушница, където до момента са гласували 38 български граждани.

Общо в седемте секции на територията на Сърбия два часа преди края на изборния ден са гласували 2080 души. Това е с 502 повече от всички участвали в първия тур, когато правото си на глас упражниха общо 1578 български граждани.

Гласуването в Сърбия започна в 7:00 часа и продължава до 20:00 часа местно време, или 21:00 часа българско. Ако пред секциите има чакащи избиратели, изборният процес може да бъде удължен, но не по-късно от 21:00 часа сръбско време.

Българските граждани могат да гласуват с валиден документ за самоличност. Тези, които не са включени предварително в избирателните списъци, имат възможност да попълнят необходимата декларация на място.

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Редактор: Георги Иванов