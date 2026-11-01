„Поздравявам Илияна Йотова и Кирил Вълчев за това, че спечелиха тези избори с мъжество и смелост и не се отказаха въпреки черната кампания.“ Това каза Юлиян Ангелов от ВМРО в изнесеното студио на NOVA „Изборът на България: Йотова срещу Гюров“.

„Мисля, че г-жа Йотова спечели, защото беше пряма, открита и показа, че наистина е достойният президент на България. Хората го видяха в дебата и затова активността се повиши и гласуваха за нея. Гюров загуби, защото както цялата им кампания, така и цялата идеология на тази общност от либерали през последните години разпространяват само лъжи и опорки и хората не им вярват“, заяви Ангелов.

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Политологът проф. Светослав Малинов каза, че няма толкова много либерали в България, но има много хора, които имат желание за промяна. „Усещат се притеснени от това, което прави правителството и схванаха поведението на Йотова като подсилване на управлението на Радев, което в момента не е популярно“, коментира той.

Според него Йотова спечели, защото зад нея застана най-голямата партия. „През април тази партия имаше убедително мнозинство и все още го има в Народното събрание. Очевидно това да се плашат хората, да се наричат опонентите „привърженици на войната“ все още хваща част от избирателите и мисля, че това не беше много почтено с оглед на средносрочното бъдеще“, коментира политологът.

Юлиян Ангелов заяви, че е нормално българските политици да говорят за мир, а не за война. „Лошото е, че една част от българските политици, слушащи западни и други посолства, са готови България и ЕС да продължават да подпомагат една безумна война, която допринася за това и в България, и в Европа, и по целия свят хората да живеят по-зле“, допълни той.

Проф. Малинов каза още, че при всички положения по време на кампания се говори с хиперболи, остро и рязко. „Няма да ни извадят от ЕС и НАТО, но България ще има такава позиция в Съюза, която ще ни постави в изолация“, смята политологът.

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Редактор: Цвета Лазаркова