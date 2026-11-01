Сериозни затруднения в движението и километрични колони от автомобили се образуваха в прохода Петрохан след катастрофа между две коли. Трафикът беше временно спрян и в двете посоки, а лошите метеорологични условия допълнително усложниха ситуацията. По-късно движението беше възстановено, съобщиха от Областното пътно управление в Монтана.

Пътнотранспортното произшествие е станало около 14:30 часа в района на село Бързия. По първоначална информация са се сблъскали два леки автомобила. Към момента няма съобщения за тежко пострадали при инцидента.

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Заради катастрофата преминаването през прохода първоначално е било напълно преустановено. Впоследствие автомобилите са били пропускани последователно в двете посоки през една лента, а движението е регулирано от екипи на „Пътна полиция“.

Междувременно пътуващи сигнализираха в социалните мрежи за огромни задръствания както към София, така и в посока Монтана. Най-сериозни затруднения са отчетени в участъка между Бучин проход и Бързия, където са се образували дълги колони от автомобили.

Според публикации във Facebook групата „Забелязано в Петрохан“ сред превозните средства в задръстването е имало и множество тежкотоварни камиони, които допълнително са затруднили преминаването през планинския участък. Ситуацията е била усложнена и от неблагоприятното време. Дъждът и мъглата са намалили видимостта и са създали допълнителни предпоставки за забавяне на трафика.

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След приключване на дейностите по обезопасяване и почистване на пътното платно движението през прохода е възстановено и в двете посоки, потвърдиха от Областното пътно управление в Монтана.

Редактор: Цветина Петкова