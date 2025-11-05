Тежка катастрофа между три автомобила затвори пътя между селата Братаница и Ветрен дол. Движението е силно затруднено, като се регулира от "Пътна полиция" и се осъществява двупосочно в една лента, съобщават от Агенция "Пътна инфраструктура".

Оттам призовават шофьорите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост.

От Областната дирекция на МВР в Пазарджик уточняват, че пострадали няма, но са нанесени сериозни материални щети. На виновния за катастрофата е съставен акт.

Редактор: Ивайла Митева