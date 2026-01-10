Дърво падна и блокира движението в двете платна на прохода "Петрохан". Това съобщиха шофьори, които попаднаха в пътната тапа. На място има дълга колона от автомобили.

Снеговалежът продължава, а пътят е непочистен, съобщават очевидци.

Според АПИ общо 27 машини са ангажирани с обработката и почистването на пътищата в Монтанско, а проходът се почиства и опесъчава от шест машини.

По-рано днес до прохода стана катастрофа между 3 коли, а камион аварира на моста преди село Гинци, съобщиха отново очевидци във Facebook.

Оранжев и жълт код за снеговалеж и виелици в неделя

На място има полицейски екипи, няма данни за пострадали. По-рано от АПИ съобщиха, че движението по път II-81 София – Монтана в района на Берковица се осъществява двупосочно в една лента и движението се регулира от органите на реда.

