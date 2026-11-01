Представители на щабовете на Илияна Йотова и Андрей Гюров коментираха първите данни от паралелното преброяване от балотажа на президентските избори в ефира на „Изборът на България: Йотова срещу Гюров”.

Проучванията са на социологическите агенции „Тренд” и „Мяра”, поръчани и финансирани от NOVA. Резултатите при 95% изпълнение на извадката показват, че Илияна Йотова и Кирил Вълчев печелят втория тур на вота с преднина от 21% пред опонентите си Андрей Гюров и Георги Кандев.

Паралелно преброяване: Йотова и Вълчев печелят битката за „Дондуков” 2

„Тази вечер България пише още една страница от своята история, защото за пръв път ще имаме избрана жена за президент на Република България. Колкото до различните прочити на вота, ще бъдат изведени уроци и за управляващите, и за опозицията. Властимащите на първи тур прочетоха добре уроците и Румен Радев се мобилизира. Той говореше, че доверието се печели веднъж и трябва да се печели всеки следващ път. Междувременно тонът на опозицията прекрачи някои граници. След дебата между Йотава и Гюров започнаха да говорят за комунисти и Путин”, коментира Крум Зарков от инициативния комитет, издигнал Илияна Йотова и Кирил Вълчев.

Евродепутатът Никола Минчев, който е част от инициативния комитет на Андрей Гюров и Георги Кандев, подчерта, че все още няма окончателни резултати. „Изглежда обаче, че избирателите на „Прогресивна България”, които гласуваха за тях през април, сега не отидоха до урните”, посочи той.

Двамата коментираха и външната политика на България. С оглед на това, че Илияна Йотова е действащ държавен глава, Минчев критикува, че промяна в позицията на България за Украйна няма да има. От своя страна Крум Зарков изтъкна, че най-важно е войната да се прекрати. Евродепутатът изтъкна, че Гюров и Кандев също искат да се постигне мир, но важно е какви действия ще се предприемат за тази цел.

„Една голяма категорична заслужена победа на Илияна Йотова, зад която се мобилизирахме българските социалисти, други партии и организации, и правителството. Това е логичният резултат, защото през тази кампания Илияна Йотова се прояви като по-подготвеният кандидат“, каза пред журналисти Крум Зарков.

Той поздрави и другия кандидат за президент за сериозната битка. „Но България избра за пръв път в своята история жена за държавен глава и ние, социалистите, сме щастливи, че бяхме част от тази победа“, посочи Зарков.

По думите му изводите от кампанията са много - в България тлее сериозно социално и обществено напрежение. „От тук нататък задача на всички отговорни политици – управляващи и опозиция, е да разберат първопричините за това напрежение и да намерят решение то да не се реализира в конфликти. А първопричините за това напрежение са на първо място социални и икономически“, поясни Зарков.

„Президентът трябва да бъде и критичен, тъй като той олицетворява всички българи – тези, които гласуваха за Илияна Йотова, тези които гласуваха за Гюров и Кандев, както и за тези, които не гласуваха“, каза полярният изследовател проф. Христо Пимпирев, съпредседател на Инициативния комитет на Йотова и Вълчев. Според него Йотова трябва да се вслушва във всеки един българин, защото е президент на всички българи.

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Редактор: Дарина Методиева