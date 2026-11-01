Започна приемането на изборните книжа от втория тур на президентските избори. Първите подвижни секционни избирателни комисии вече пристигнаха в столичната зала „Арена София“. Там предстои да бъдат обработени документите от приключилия изборен ден.

Междувременно в Русе първите представители на секционните комисии пристигнаха в зала „Арена Русе“ още преди 20:00 часа. Именно там, както и на първия тур, е организиран центърът за приемане на изборните книжа и отчитане на резултатите от гласуването за президент и вицепрезидент.

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Първи пред залата, точно в 19:59 часа, се появиха представителите на секция №216, разкрита в следствения арест в крайдунавския град. Те пристигнаха с три минути по-рано в сравнение с първия тур, когато отново бяха сред първите предали изборните си документи, съобщава БТА.

„При нас гласуваха 33 души. Нямахме проблеми“, заяви пред агенцията председателят на секционната комисия Мирослава Радева.

Само минута по-късно пристигнаха и представителите на две подвижни секции за хора с физически увреждания – №211 и №212. В тях правото си на глас са упражнили съответно 32 и 25 избиратели. Членовете на комисиите също съобщиха, че изборният ден е преминал спокойно и без затруднения.

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Около 20:06 часа в „Арена Русе“ пристигнаха и представителите на секция №214, разкрита в Центъра за психично здраве. „При нас гласуваха 79 души. Вотът беше само с хартиени бюлетини. Нямахме проблеми“, обясни председателят на комисията Соня Георгиева.

Пристигането на първите изборни книжа поставя началото на следващия етап от изборния процес - приемането и проверката на протоколите от секционните комисии.

След приключването на гласуването членовете на СИК установяват резултатите в съответната секция, попълват протоколите и предават необходимите документи на районната избирателна комисия. Там се извършва проверка за евентуални несъответствия и технически грешки, преди данните да бъдат включени в обобщените резултати.

При установени неточности може да се наложи допълнителна проверка, което забавя приемането на документите. Именно затова обработката на изборните книжа често продължава до късно през нощта и в ранните часове на следващия ден.

На първия тур на президентските избори на 25 октомври нито една кандидатпрезидентска двойка не успя да спечели необходимата подкрепа за победа още при първото гласуване. Това наложи провеждането на балотаж между двамата кандидати с най-много гласове - Илияна Йотова и Андрей Гюров.

След края на днешния изборен ден започва обобщаването на резултатите от втория тур, който ще определи следващия президент на България. Окончателните резултати ще бъдат обявени от Централната избирателна комисия след обработката на протоколите и приключването на предвидените в закона процедури.