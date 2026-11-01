В Деня на будителите се Искрен Красимиров в човек, който отдавна е направил своя избор - да посвети живота си на страната и нейните деца. Преподавателят съживява историята, за да възпитава ценности.

Искрен не само прилича на Ботев, но и във вените му тече кръвта на един от неговите четници. Искрен Красимиров е превърнал родолюбието в лична мисия. От 15 години влиза в ролята на различни национални герои, а уроците по история се превръщат в преживяване.

Екип на NOVA влезе в час по родолюбие с децата от училище „Христо Смирненски” в Момин проход. Искрен обикаля детски градини и училища в цялата страна.

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„Много от децата идват при мен и казват:”Ние сме студенти, но те помним от училище. Ти идваше”. Или пък в Добрич ми се случи деца от втори клас казаха:”Ние те познаваме. Ти идваше при нас в детската градина”. Уникално е - тези деца са запомнили, направило им е впечатление и вече вървят по един друг път с различен поглед към нашата история”, разказва преподавателят Искрен Красимиров.



И допълва: „Опитвам се да ги науча на отдавна позабравените ценности - на това да бъдат добри хора, с които нашите герои, които ни гледат отгоре, ще се гордеят един ден”.

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А когато пред съвременния будител стоят избори - попитахме какво избира той? „Трябва да изберем свободата, както някога са я избрали Левски и Ботев. Без значение какви жертви ще направим. Най-важно е да сме свободни и да обичаме родината си”, твърди той.

Децата пък ще си тръгнат след урока не просто чели от учебник. Историята трябва да се помни и да се предава. А Искрен го прави по своя начин, докато разговаря с децата на техния език.