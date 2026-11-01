В деня на втория тур на президентските избори и звездите излязоха да гласуват. Именно заради това те призоваха всички български граждани да го направят, въпреки лошите метеорологични условия.

„Аз гласувах и призовавам политиците да не спят на работното си място и наистина да работят. Мисля, че всички ще сме по-щастливи така, а дори и самите те”, посочи актрисата Милица Гладнишка в „На фокус”. Тя сподели, че в изборната секция, където гласувала, нямало много хора, за което изрази съжаление. Причина за това, според нея, е мрачното време.

„Аз също гласувах и го направих заедно с моето семейство”, сподели актьорът и инфлуенсър Димитър Енчев.

Милица Гладнишка отправи и иронично предложение към политиците. „Мисля, че по време на избори трябва да има някакъв стимул – отиваш да гласуваш и печелиш нещо - козметична процедура, рисуване на вежди, лазерна епилация”, каза тя.

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Тя допълни, че апатията у българите е жестока, защото „политиците от години не се представят добре, независимо с какви убежденията са”. „Ние се нуждаем от оправени улици, както и детска болница. Краде се от болните, децата, театъра, но все не остават пари за детска болница”, заключи актрисата.

Целия разговор гледайте във видеото.

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Редактор: Дарина Методиева