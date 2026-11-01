Китай не проявява интерес към организирането на отделна тристранна среща със САЩ и Русия за обсъждане на примирие в Украйна. Това заяви германският президент Франк-Валтер Щайнмайер в интервю за германска телевизия, цитиран от БТА.

Той повдигна въпроса пред китайския си колега Си Цзинпин по време на посещението си в Пекин в петък. Си посочи, че тримата лидери може да се срещнат в рамките на предстоящата среща на върха на Азиатско-тихоокеанското икономическо сътрудничество, но темата за Украйна няма да бъде част от дневния ред.

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„От негова гледна точка в момента не се готви отделна среща на върха за Украйна с участието на Китай, САЩ и Русия. Си изрично подчерта, че това е европейски конфликт, за чието уреждане е необходимо европейците също да присъстват на масата за преговори“, заяви Щайнмайер. Той допълни, че изненадата на китайския президент, когато е предложил подобна среща, е била видима.

Изявлението идва на фона на информацията за възможна тристранна среща в кулоарите на форума на АТИС, който ще се проведе в средата на месеца в китайския град Шънчжън. Идеята беше предложена от руския президент Владимир Путин с аргумента, че разговорите трябва да бъдат насочени към въпроси, свързани с ядреното разоръжаване.

Американският президент Доналд Тръмп заяви готовност за възможна среща със Си Цзинпин и Путин. Той уточни, че би бил склонен да обсъди и други теми, сред които войната в Украйна.

Редактор: Ралица Атанасова