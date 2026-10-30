Международен екип от експерти тества смарт камери с изкуствен интелект, които да засичат приближаващи полярни мечки. Целта е да предупреждават навреме за опасността, преди да се стигне до сблъсъци с хората.

Новият инструмент е сред мерките, разработвани от природозащитната организация Polar Bears International с цел да се защитят както местните жители, така и белите мечки. Причината е, че последиците от климатичните промени драстично увеличават вероятността от нежелани и рискови срещи.

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Устройството, наречено Bear-vision, надгражда технологията Bear-dar, която съчетава радар и камери за засичане на движение в арктическия пейзаж, след което разпознава и наблюдава животните в близост. От организацията посочват, че Bear-vision ще предложи достъпна и лесна за използване система за ранно предупреждение, която може своевременно да известява домове и предприятия за приближаващи хищници.

В момента експертите внедряват първата система на територията на депо за отпадъци в Чърчил – северен град на брега на Хъдсъновия залив в канадската провинция Манитоба. Целта е да се помогне на местната общност да контролира района, особено в периода, когато полярните мечки се събират наблизо в очакване заливът да замръзне, за да могат да ловуват тюлени. По същото време в града пристигат и хиляди туристи, за да наблюдават животните.

Ежегодната Седмица на полярната мечка за 2026 г., организирана от Polar Bears International, стартира в неделя и съвпада с времето на масовото струпване на хищниците край селището. От организацията отбелязват, че заради топенето на ледовете, предизвикано от глобалното затопляне, животните са принудени да чакат на сушата около месец по-дълго в сравнение със своите предци.

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Това налага мерките за безопасно съжителство между хората и дивите животни да стават все по-решителни.

„Благодарни сме на общността в Чърчил, с която имаме честта да работим в продължение на десетилетия по въпросите за съвместното съществуване между хора и полярни мечки, гарантирайки, че опазването на околната среда носи полза не само за дивата природа, но и за самите хора. Свидетели сме на това как съжителството става част от ежедневието в много нови региони”, заяви изпълнителният директор на Polar Bears International Криста Райт.

Природозащитната група проучва и други иновативни методи за безопасно прогонване на хищниците, включително използването на безпилотни летателни апарати. Организацията и Университетът „Бригъм Йънг” си сътрудничат с Програмата за предупреждение за полярни мечки в Чърчил, за да изпробват дроновете като хуманен и достъпен метод за отблъскване на животните далеч от населените места. Изследователският проект тества също ултразвук, електропроводими материали и нова формула за спрей срещу мечки на основата на специфични миризми.

Камерите с изкуствен интелект се изпробват на местното депо и като мярка срещу навлизането на мечките в обекта. До проблема се стигна, след като през 2024 г. пожар унищожи съоръжението за отпадъци и животните започнаха да ровят в търсене на храна. Ситуацията породи сериозни опасения, че гладните хищници могат да погълнат токсични вещества и да бъдат системно привличани от миризмата на органични остатъци. Екипът вече е изградил нови електрически огради, внедрил е системата Bear-dar и е изпратил свои представители на обмяна на опит в сходно съоръжение в Гренландия.

Редактор: Мария Барабашка