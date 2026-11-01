Министърът на образованието и науката проф. Георги Вълчев връчи наградите „Константин Величков“ на осем изявени педагогически специалисти по случай Деня на народните будители. Отличията бяха присъдени на тържествена церемония в Министерството на образованието и науката за високи резултати в професионалната дейност и принос към развитието на българското образование.

В приветствието си към учителите и просветните дейци министърът подчерта, че образованието и хората на духа са в основата на обществения напредък. По думите му всеки истински учител е будител, защото подкрепя децата, насочва ги към силните им страни и им помага да намерят своя път.

Отбелязваме Деня на народните будители

Министърът подчерта, че всеки истински учител е будител. „Всеки може да бъде будител, като подкрепя детето и го насочва към неговите силни страни, като му помага и го вдъхновява да намери своя собствен път“, каза проф. Вълчев. По думите му отличията са признание не само за наградените, но и знак на благодарност към всички учители, които ежедневно изпълняват своята отговорна мисия.

Тази година осемте носители на наградите „Константин Величков“ бяха избрани сред 74 номинирани от регионалните управления на образованието. Отличията се присъждат за високи резултати в професионалната дейност и значим принос за развитието на българското образование.

В категорията „Работа с ученици с изявени дарби“ бяха отличени Ганка Вътева и Ани Божикова.

Ганка Вътева е старши учител по математика в Профилираната природоматематическа гимназия „Акад. Никола Обрешков“ в Бургас. Тя използва съвременни методи на преподаване и има значим принос за подготовката на талантливи ученици. Под нейно ръководство възпитаници на гимназията постигат успехи на национални и международни олимпиади и състезания по математика, изкуствен интелект и лингвистика.

Ани Василева е главен учител по химия и опазване на околната среда в Софийската математическа гимназия „Паисий Хилендарски“. Отличена е за приноса си към подготовката на националните отбори по природни науки и успехите на българските ученици на международни олимпиади. Тя е и базов учител към катедрата по методика на обучението по химия във Факултета по химия и фармация на Софийския университет „Св. Климент Охридски“.

Редактор: Ралица Атанасова