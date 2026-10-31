Днес на поредната антиправителствена демонстрация с искане за оставката на премиера Еди Рама маскирани протестиращи замеряха полицията с камъни и коктейли „Молотов“ в албанската столица.

Masked protesters threw stones and firebombs at police in Albania’s capital, Tirana, on Saturday during a demonstration demanding Prime Minister Edi Rama’s resignation. Police responded with water cannon amid continuing unrest over perceived corruption, healthcare shortcomings and limited prospects for young people. #Albania #TiranaProtests #EdiRama #PoliticalUnrest #PakistanTV — Pakistan TV (@PakTVGlobal) October 31, 2026

Протестите, които протичат без единен лидер, започнаха мирно през май заради опасения от корупция. Първоначалният повод беше противопоставянето на проект за луксозен хотел в защитен природен резерват – проект, свързан със семейството на президента на САЩ Доналд Тръмп. От средата на октомври насам те прераснаха в поредица от често насилствени протести, насочени и срещу недостатъците в здравната система и липсата на перспективи за младите хора.

Демонстрацията в събота започна мирно под дъжда пред сградата на Министерството на образованието в Тирана. Впоследствие обаче десетки младежи започнаха да хвърлят павета и запалителни смеси по полицаите, както и да подпалват контейнери за смет. Полицията използва две водометни машини, за да разпръсне групата.

Албания въведе солени глоби за участие в протестите

В петък министърът на вътрешните работи Ервин Демо заяви, че до момента при протестите, обхванали страната, са пострадали 350 души, сред които около 200 полицейски служители и близо 40 случайни минувачи. Той съобщи още, че са арестувани 269 лица на възраст под 18 години. В сряда правителството засили мерките срещу протестиращите, като въведе глоби в размер до 5500 евро за участници, проявяващи насилие.

Редактор: Дарина Методиева