Албания въведе високи глоби за хора, които остават на демонстрации, прераснали в насилие, на фона на продължаващите ежедневни протести в Тирана с искане за оставката на премиера Еди Рама.

Санкциите могат да достигнат 500 000 леки, или около 5500 евро, и няма да се прилагат само за хора, които пряко участват в насилие. Глоба може да бъде наложена и на всеки, който реши да остане сред тълпа, извършваща насилствени действия или грабежи на обществено място, както и на хора, които прикриват самоличността си.

Средната месечна заплата преди облагане в Албания е около 930 евро.

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Новите правила позволяват на полицията временно да ограничава събиранията в определени райони, включително в близост до училища, здравни заведения и правителствени сгради, ако бъде преценено, че съществува риск от насилие. Предвидени са и наказания за подбуждане към насилие онлайн, както и компенсации за малки предприятия, претърпели щети по време на протести. Мерките влизат в сила незабавно, но трябва да бъдат одобрени от парламента в срок от 45 дни, за да останат в сила.

Албания е обхваната от антиправителствени демонстрации от май, а през последните дни протестите прераснаха в сблъсъци между демонстранти и силите за сигурност в Тирана. Движението, което няма ясно изразено ръководство, започна мирно с протести срещу проект за луксозен хотел в природен резерват, свързван със семейството на американския президент Доналд Тръмп. До средата на октомври исканията се разшириха и включиха обвинения за корупция, проблеми в здравеопазването и ограничени възможности за младите хора в страната с население от около 2,3 млн. души.

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По официални оценки протестите от средата на октомври насам са причинили щети за над 2 млн. евро. Повече от 350 души са били ранени при сблъсъци между протестиращи и полиция, която е използвала сълзотворен газ и водни оръдия за разпръскване на демонстрантите.

В неделя Рама заяви, че е почерпил вдъхновение за новите мерки от френски законопроект, одобрен от горната камара на парламента, който предвижда протестиращи да носят финансова отговорност за причинени щети. Във Франция предложените санкции достигат 10 000 евро. Италия също затегна мерките срещу насилието по време на протести, като нов декрет за сигурността предвижда присъди от четири до 12 години затвор за организиране на групи, участващи в насилствени демонстрации.

Редактор: Цветина Петрова